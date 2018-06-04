Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | ЛДПР: Украина открыто уничтожает журналистов

ЛДПР: Украина открыто уничтожает журналистов

Сегодня, 10:40

В рамках заседания Временной комиссии Совета Федерации были проведены обсуждения проблемы взаимодействия государства со СМИ. В частности политики подняли недавнюю ситуацию с «воскресшим» журналистом.

 

Во время мероприятия представитель ЛДПР Елена Афанасьева, занимающая пост сернатора Оренбуржья, заявила об обесценивании человеческой жизни на Украине, где за инакомыслие и правду карают смертью.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подробно рассказал о «казусе Бабченко», вызвавшем международный резонанс. Изначально сбежавшего на Украину российского журналиста считали убитым тремя хладнокровными выстрелами в спину, однако затем ему удалось «востать из мертвых» ради выступления на пресс-конференции руководства украинской госбезопасности.

По мнению Жириновского, Украина преследовала три цели: возможность обеспечить политиков пищей для антироссийских разговоров в ходе заседания Совбеза ООН, попытка украинского правительства очернить Россию в глазах Европы, идея Порошенко о смене верхушки силовых ведомств.

Украинские власти добились своих целей, подпортив репутацию РФ, выставив ее в неприглядном виде. Лидер ЛДПР преостерегает журналистов, работающих на Украине об опасности, которая угрожает им независимо от их специфики. Представители СМИ, отказывающиеся писать по приказу националистов, лишаются работы и изгоняются из страны или расплачиваются за желание говорить правду своей жизнью.


Пойда Анна
Новости по теме
ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в кандидаты на пост президента РФ
ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в кандидаты на пост президента РФ

Владимир Жириновский станет еще одним кандидатом на пост главы Российской Федерации, выборы которого состоятся в следующем году. Соответствующее решение

Во время заседания ЛДПР Жириновский убил муху и потребовал к себе завхоза
Во время заседания ЛДПР Жириновский убил муху и потребовал к себе завхоза

Сегодня, 10 августа, в штаб-квартире партии ЛДПР прошло Всероссийское совещание регионального актива, на котором выступил Жириновский. Не к стати появившееся

Елена Афанасьева от ЛДПР стала первым кандидатом на пост омбудсмена
Елена Афанасьева от ЛДПР стала первым кандидатом на пост омбудсмена

Елена Афанасьева стала первым официальным кандидатом на пост омбудсмена, который в феврале должен будет покинуть Владимир Лукин. Все необходимые документы для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости