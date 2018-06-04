ЛДПР: Украина открыто уничтожает журналистов

В рамках заседания Временной комиссии Совета Федерации были проведены обсуждения проблемы взаимодействия государства со СМИ. В частности политики подняли недавнюю ситуацию с «воскресшим» журналистом.

Во время мероприятия представитель ЛДПР Елена Афанасьева, занимающая пост сернатора Оренбуржья, заявила об обесценивании человеческой жизни на Украине, где за инакомыслие и правду карают смертью.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подробно рассказал о «казусе Бабченко», вызвавшем международный резонанс. Изначально сбежавшего на Украину российского журналиста считали убитым тремя хладнокровными выстрелами в спину, однако затем ему удалось «востать из мертвых» ради выступления на пресс-конференции руководства украинской госбезопасности.

По мнению Жириновского, Украина преследовала три цели: возможность обеспечить политиков пищей для антироссийских разговоров в ходе заседания Совбеза ООН, попытка украинского правительства очернить Россию в глазах Европы, идея Порошенко о смене верхушки силовых ведомств.

Украинские власти добились своих целей, подпортив репутацию РФ, выставив ее в неприглядном виде. Лидер ЛДПР преостерегает журналистов, работающих на Украине об опасности, которая угрожает им независимо от их специфики. Представители СМИ, отказывающиеся писать по приказу националистов, лишаются работы и изгоняются из страны или расплачиваются за желание говорить правду своей жизнью.

Пойда Анна