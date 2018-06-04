Путин обсудил в Вене вопрос транзита газа через Украину

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что все зависит от того, сможет ли Украины сделать транзит надежным. Это сыграет решающую роль в данном вопросе.

Сообщается, что глава РФ Владимир Путин в вене обсудил вопрос транзита газа через Украину. В основном речь пойдет о надежности поставок. Любинский отметил, что ранее Путин выражал готовность о том, чтобы сохранить определенное количество поставок, если это будет необходимо. Отметим, что контракт на поставку голубого топлива действует до 2019 года.

Напоминаем, что в мае после переговоров с Ангелой Маркель Путин сообщил, что запуск «Северного потока-2» не значит, что поставки газа в страны Евпоры через Украину может окончательно закончиться.

Анна Котова