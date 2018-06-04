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| | Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах

Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах

Сегодня, 15:57

Решение нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева выставить свою кандидатуру на выборах осенью 2018 года вызвало горячую поддержку со стороны подмосковных фермеров. В частности, как пишет агентство «Национальные Интересы», известный в России Истринский сыровар Олег Сирота заявил об этом на своей страничке.

 Фермер объяснил, что при наличии такой же поддержки сельхозпроизводителей региона, какая оказывается сейчас, прорыв по поставкам качественной продукции на прилавки продолжиться. Он отметил, что за последние годы Подмосковье полностью преобразилось: от дорог до отношения к бизнесу и сельскому хозяйству. «Когда я начинаю рассказывать о программах поддержки «маленьких хозяйств» в Подмосковье, у моих коллег из других регионов округляются глаза», - отмечает Сирота. К слову, фермер не раз предлагал взять на вооружение опыт подмосковных властей по грантовой поддержке другим субъектам России. Такой рекордной поддержки фермеров действительно больше нигде нет, это наше родное Подмосковье и это реальность – отмечает сыровар.


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