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| | Посол США в России заявил, что в купании в проруби он превзошел Путина

Посол США в России заявил, что в купании в проруби он превзошел Путина

Вчера, 21:54

Джон Хантсман пожелал сблизиться с культурой России, и в этом году не только посетил обряд купания в проруби, но и брал в нем активное участие.

 

Он заявил, что получил много ощущений и стал ближе к пониманию русских традиций. Он трижды окунулся в холодную воду и добавил: «Я окунулся в воду трижды, потому что президент Путин поступил так же». Также он поделился, чтороссийские комментаторы и зрители события заверили, что он сделал все правильно во время обряда, даже на его родине, США, сказали о том же.

 

Крещение произошло в Новоиерусалимском мужском монастыре, куда посол прибыл с женой, которая поддерживала его во время обряда, а после него закутала его в плед и дала горячего чая. Перед этим он посетил тот же монастырь, и представители РПЦ рассказали иностранной семье об иконах, а после Джон, его жена и дочь, Грей, зажгли свечи. После этого Джон в синем махровом халате и российских валенках отправился к Истра.


Алиса Гилберт
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