Опорочил честь Совбеза ООН выступивший на нём министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот политик рассказал об убийстве военного корреспондента Аркадия Бабкина, а через сутки отказался от своих слов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвиняет Совбез ООН в распространении фейковых данных. По ее мнению, такие политики, как Климкин, портят репутацию организации. Мария Захарова высказала свое мнение по этому делу в рамках передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которую показали 3 июня. Представитель МИД России убеждена, лживые высказывания Климкина убивают Совбез ООН и Организацию Объединенных Наций.

По словам Захаровой, киевское правительство пойдет на самые радикальные меры, дабы достичь своих целей. Эксперты чересчур упрощают ситуацию на Украине, на самом деле она на порядок сложнее, чем кажется на первый взгляд. 29 мая МВД Украины сообщило об убийстве журналиста Аркадия Бабкина в подъезде его дома в Киеве. На следующий день сотрудники СБУ назвали эту информацию ложной. Спецслужбы якобы провели инсценировку убийства, дабы задержать организаторов.

Распространение Киевом фейковых сведений раскритиковали различные организации в Европе. Отрицательно к этому отнеслись в ОБСЕ, Международной федерации журналистов и прочих структурах.

Домбровский Сергей