2 июня глава Украины Петр Порошенко посетил Испанию. Президент вместе со своей женой участвовал в католической молитве, которая состоялась в кафедральном соборе Мадрида.

Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко. Юзеры считают голос президента отвратительным, создается впечатление, что ему на ухо наступил даже не медведь, а свинья. Пользователи сравнили исполнение Порошенко с мультипликационным фильмом «Щас спою». В нем волк тоже завывал, показывая свой музыкальный талант.

Порошенко исполнил гимн Украины после того, как завершился молебен за мир в Донбассе. Президент в очередной раз рассказывал об «агрессии» России. Украинский предприниматель и политик Вадим Рабинович назвал действующий состав Верховной Рады преступным. Многие пользователи согласились с мнением этого человека.

Домбровский Сергей