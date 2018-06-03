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| | Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко

Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко

Вчера, 21:12

2 июня глава Украины Петр Порошенко посетил Испанию. Президент вместе со своей женой участвовал в католической молитве, которая состоялась в кафедральном соборе Мадрида.

 

Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко. Юзеры считают голос президента отвратительным, создается впечатление, что ему на ухо наступил даже не медведь, а свинья. Пользователи сравнили исполнение Порошенко с мультипликационным фильмом «Щас спою». В нем волк тоже завывал, показывая свой музыкальный талант.

Порошенко исполнил гимн Украины после того, как завершился молебен за мир в Донбассе. Президент в очередной раз рассказывал об «агрессии» России. Украинский предприниматель и политик Вадим Рабинович назвал действующий состав Верховной Рады преступным. Многие пользователи согласились с мнением этого человека.


Домбровский Сергей
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