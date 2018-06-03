Журналист Виталий Портников сообщает, что власти опасаются повторения Приднестровья.

Портников считает, что сюжет, которой развивается на Донбассе - это вина пророссийских политических сил в Украине. Известно, что на украинской территории в 2014 году случился государственный переворот. В итоге новые руководители не были признаны легитимными. В апреле того же года киевские власти начали инсценировать силовую операцию против Луганской и Донецкой области.

Напомним, что приднестровский конфликт произошел в 1989 году, а позже инцидент перерос в вооруженную борьбу между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).

Изначально был принят Кишиневский закон, где указано о том, что жители должны говорить только на молдавском языке. Такой шаг стал предвестником начала вооруженных конфликтов. Однако благодаря дипломатической помощи России и миссии ОБСЕ удалось более Известно, что приднестровский вопрос по-прежнему нуждается в решении.