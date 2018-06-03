Эксперт: Решения нового правительства Италии легко предсказать

Руководящий состав Италии под главенством профессора права Джузеппе Конте, сформированный партиями «Лига» и «Движением 5 звезд» начал управлять страной.

Данное событие прокомментировал Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Эксперт уверен, решения нового правительства Италии легко предсказать. Политики уже составили программу действий, состоящую из 30 пунктов. Новоиспеченный вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини обещает в короткий период времени выселить 500 тысяч иммигрантов. Страна с радостью примет хороших людей, но те, кто устраивают беспорядки, вернутся на Родину. Сальвини собирается организовать массовые депортации.

По словам Бордачева, не нужно превращаться в оракула, чтобы предсказать решения нового правительства Италии. Перед политиками в этой стране стоят три основные проблемы, на которые они сконцентрируют внимание. Речь идет о наполнении бюджета, государственном долге и выселении мигрантов. В список приоритетных вопросов отношения с Россией не входят. Италия может манипулировать немецкими или французскими политиками по поводу этой темы. Однако делать она будет это только в угоду собственным интересам. По мнению Бордачева, Рим начнет большой торг с Брюсселем, а выходить из ЕС Италия не собирается.

Домбровский Сергей