Глава парламента Индонезии признался, что заучил походку Путина

Зулкифли Хасан огорчился, что не смог лично встретиться с российским лидером во время своего пребывания в Москве, но заверил, что восхищается Владимиром Владимировичем. В российскою столицу спикер прибыл для участия в форуме «Развитие парламентаризма».

«Путин является лидером, которым я восхищаюсь. Хотел бы отметить, что даже походку его я выучил практически наизусть», - заявил глава парламента Индонезии журналистам. И хоть встретиться с объектом восхищения ему не удалось, он надеется многое почерпнуть от своего коллеги, спикера ГД РФ Вячеслава Володина. Зулкифли Хасан также поблагодарил главу нижней палаты российского парламента за презентолванный ему портрет Путина. При этом индонезийский гость признался, что с нетерпением ждет прибытия главы РФ в Джакарту в ноябре текущего года.

Инициировал проведение форума «Развитие парламентаризма» спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Проходить мероприятия будет два дня – 4 и 5 июня.

Дарья Светозарова