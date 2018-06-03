Порошенко призвал всех украинцев молиться о независимости УПЦ

Решение о независимой УПЦ обязан поддержать синод Вселенского патриархата.



«Мы молимся для того, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси Господь подарил нам желаемый томос. Я прошу у каждого жителя Украины этой молитвы. Общая вера творит чудеса», — с таким высказыванием выступил Петр Порошенко.

Также руководитель Украины оценил свою важность в принятии автокефалии в лице Украинской церкви.

«Говорят, что это Порошенко, его команда и весь парламент совершили такое важное решение. Но без Божьей помощи и Божьей воли ничего бы не случилось», — признался президент Украины.

Напомним, крещение Руси было осуществлено в 988 году. В этом году Украина отмечает 1030 лет с начала данного события. Известно, что в случаи получение УПЦ статус автокефальной церкви все православные храмы Украины будут иметь независимость от других церквей.