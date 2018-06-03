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| | Порошенко призвал всех украинцев молиться о независимости УПЦ

Порошенко призвал всех украинцев молиться о независимости УПЦ

Сегодня, 19:25

Решение о независимой УПЦ обязан поддержать синод Вселенского патриархата.

 
«Мы молимся для того, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси Господь подарил нам желаемый томос. Я прошу у каждого жителя Украины этой молитвы. Общая вера творит чудеса», — с таким высказыванием выступил Петр Порошенко.
Также руководитель Украины оценил свою важность в принятии автокефалии в лице Украинской церкви.
«Говорят, что это Порошенко, его команда и весь парламент совершили такое важное решение. Но без Божьей помощи и Божьей воли ничего бы не случилось», — признался президент Украины.
Напомним, крещение Руси было осуществлено в 988 году. В этом году Украина отмечает 1030 лет с начала данного события. Известно, что в случаи получение УПЦ статус автокефальной церкви все православные храмы Украины будут иметь независимость от других церквей.


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