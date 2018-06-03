Познер откровенно поведал о политической ситуации в РФ и Франции

Известный российский журналист часто становится объектом критики и нападений из-за своей прямоты и честности. Однако это не помешало ему без прикрас описать проблемы, наблюдающиеся у этих стран.

На вопрос о том, по какой причине Россия не желает взять пример с европейских государств и пойти по пути развития демократии, Владимир Познер дал честный ответ. Он считает, что в последнее время РФ активно развивается, перегнав по многим направлениям страны Европы, при этом он видит для нее еще больше перспектив, которые должна помочь реализовать современная молодеж.

Журналист с мировым именем также отвечает на вопросы своих соотечественников о положении вещей в других странах. По мнению Познера, «самой позорной страницей в истории Франции» следует считать отказ правительства от борьбы с фашистами и передачу своей родины в их руки, которые произошли в период, когда у власти стоял Филипп Патен, поддерживающий режим Виши. Однако он понес заслуженное наказание в виде пожизненного заключения за свои злодеяния.

Кроме того, Познер признает правильность решения о введении Франции в Совет Безопасности в качестве одного из его пяти постоянных членов, так как в итоге именно она сыграла судьюоносню роль в послевоенной Европе.

Пойда Анна