В микроблоге Twitter появился снимок солдат пяти государств, входящих в Североатлантический альянс. Речь идет о Румынии, США, Хорватии, Польши и Британии.

На плакате НАТО изобразили бойца с автоматом Калашникова. Такое заявление сделали внимательные пользователи. В руках солдата из Румынии действительно находится оружие, напоминающее АК модели PM md. 90. На плакате стоит гордая надпись: «Мы – НАТО. Одна миссия. Одна команда». Данная публикация появилась на виртуальном ресурсе накануне военных учений Saber Strike-2018, начавшихся 3 июня в Латвии. Их участниками станут порядка 3 тысяч солдат из разных государств. Учения бойцов НАТО пройдут также в Литве, Польше и Эстонии. Всего в них поучаствуют 18 тысяч военнослужащих из 19 держав.

Автомат Калашникова в руках солдата НАТО выглядит нелепо, поскольку он разработан советским и российским конструктором Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и назван в честь него. Сейчас у РФ серьезные разногласия с Североатлантическим альянсом. Москва категорически против расширения НАТО на восток. В Кремле опасаются по поводу такой активности на своей западной границе и предпринимают необходимые меры безопасности.

Домбровский Сергей