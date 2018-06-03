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| | Госдума удивлена молчанием Запада в связи с попыткой СБУ завербовать журналистку РФ

Госдума удивлена молчанием Запада в связи с попыткой СБУ завербовать журналистку РФ

Сегодня, 16:40

О таких сведеньях информирует издание Russia Today. В комитете Госдумы по информационной политике и информационным технологиям обурены попыткой СБУ завербовать журналистку Ирину Высокович.

 

Зампредседатель комитета Владимир Крупенников сообщил, что Киев игнорирует все договоренности и продолжает вести борьбу с инакомыслием. Также чиновник отметил бездействие и нежелание действующих руководителей Украины стабилизировать обстановку в государстве.

В Госдуме утверждают, что власть Украины не только несет по своей территории государственную пропаганду , но и при малейшей невыгодной информации пытается «заглушить» политику, которую навеивают российские журналисты, так как она невыгодна для Киева.

Крупенников уверен, что действия украинских чиновников полностью противоречат свободе слова собственного народа. Однако такая манера не совместима с осуществлением главной цели киевской власти – попасть в Евросоюз.
Член Госдумы отметил, что мировой общество также молчит при любых нарушениях со стороны Украины.


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