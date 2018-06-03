В Госдуме пообещали быстро установить имя летчика, сбитого в Афганистане

Некий мужчина утверждает, что он тот самый летчик, которого сбили в Афганистане 1987 года. Оказывается он выжил и желает вернуться обратно домой.

1 июня глава Союза десантников РФ, а также Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин заявил, что советский военный летчик, которого считали без вести пропавшим, жив. Замруководитель ветеранского учреждения «Боевое братство» Вячеслава Калинина отмечает, что летчик желает вернуться обратно на родину. Предполагается, что он находиться где-то в районе Пакистана, где расположен лагерь для советских военнопленных.

«Есть информация <…> Но изначально нужно выяснить, что это за летчик. Одни сообщают, что он родом из Ростовской области, из города Батайска, один из троих (пропавших. - прим. VladTime) - Сергей Пантилюк. <…> До среды у нас будет уже точная, проверенная информация, а также фамилия летчика», - сообщил Водолацкий.

В парламентарии добавили, что комиссия, которая подчинена Министерству обороны, также занимается данным вопросом. Известно, что администрацию возглавляет генерал-майор Александр Кирилин вместе с Востротиным.