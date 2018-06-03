"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | В Госдуме пообещали быстро установить имя летчика, сбитого в Афганистане

В Госдуме пообещали быстро установить имя летчика, сбитого в Афганистане

Сегодня, 16:00

Некий мужчина утверждает, что он тот самый летчик, которого сбили в Афганистане 1987 года. Оказывается он выжил и желает вернуться обратно домой.

 

1 июня глава Союза десантников РФ, а также Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин заявил, что советский военный летчик, которого считали без вести пропавшим, жив. Замруководитель ветеранского учреждения «Боевое братство» Вячеслава Калинина отмечает, что летчик желает вернуться обратно на родину. Предполагается, что он находиться где-то в районе Пакистана, где расположен лагерь для советских военнопленных.
«Есть информация <…> Но изначально нужно выяснить, что это за летчик. Одни сообщают, что он родом из Ростовской области, из города Батайска, один из троих (пропавших. - прим. VladTime) - Сергей Пантилюк. <…> До среды у нас будет уже точная, проверенная информация, а также фамилия летчика», - сообщил Водолацкий.
В парламентарии добавили, что комиссия, которая подчинена Министерству обороны, также занимается данным вопросом. Известно, что администрацию возглавляет генерал-майор Александр Кирилин вместе с Востротиным.


Новости по теме
Дочь пропавшего в Афганистане летчика поведала о деталях исчезновения
Дочь пропавшего в Афганистане летчика поведала о деталях исчезновения

 Мужчине, которого все считали пропавшим без вести, удалось выжить. Однако точно определить его личность пока не удалось, поскольку есть две версии, кем может

СМИ: Сирийский военный летчик Су-22 попал в плен к террористам
СМИ: Сирийский военный летчик Су-22 попал в плен к террористам

Исламская террористическая организация Фронт ан-Нусра* взяла в плен военного летчика Су-22, судно которого было сбито несколькими днями ранее в Сирии. Об этом

В США откроется представительство Минобороны РФ
В США откроется представительство Минобороны РФ

В США откроется представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе. Сопредседателем Российско-Американской комиссии по делам военнопленных и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости