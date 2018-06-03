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| | СМИ: Эксперты поведали о следующем "11 сентября"

СМИ: Эксперты поведали о следующем "11 сентября"

Сегодня, 14:06

Эксперты из CNBC считают, что теракт не будет похож на взрыв бомбы или же спланированную авиакатастрофу, а осуществится в виде кибератаки. 

 
Американские специалисты, что профилируются на безопасности, рассказали о будущей кибератаке, которая заберет жизни у многих жителей атакующей территории. «Чем больше я общаюсь с людьми, тем больше убеждена в том, что следующим Перл-Харбором станет кибератака», отметил сотрудник кибербезопасности Тара Уиллер. 
В ходе выступления на форуме Организации экономических сотрудничеств и государственного развития женщина заявила о «Самой чудовищной кибератаке». Теракт включит в себя «что-то ужасающие, такого не было раньше никогда». Известно, что Уиллер заявила о таком нехорошем известье в Париже. 
Стоит отметить, что никто не знает, когда именно случится кибератака, но аналитики предполагают, что происшествие заберет кучу жизней как в ходе трагедии 11 сентября или в Перл-Харбор. Тата Уиллер считает, что хакеры могут взломать систему по очистке воды. Отмечается, что американская инфраструктура крайне неважно защищена от подобных атак, так как многие учреждения работают на базе Windows XP, а она имеет множество уязвимых мест. 
«В худшем случае агрессоры могут сломать системы, с помощью которых функционирует общество», завершила на такой грустной ноте представительница кибербезопасности.


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