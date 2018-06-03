Школьник, задавший Путину вопрос год назад, сообщил о нерешенной проблеме

Общаясь с российским лидером на «Прямой линии» в 2017 году, учащийся из ХМАО подчеркнул, что в их округе очередь на право получить субсидию сотрудниками МВД движется очень медленно. С данной проблемой столкнулась его семья, заявил тогда парень.

Во время одного из интервью ученик из Нефтеюганска рассказал о том, стала ли его жизнь лучшей и решена ли проблема, которую он озвучил президенту в прошлом году во время «Прямой линии». В 2017 году школьник спросил у Владимира Путина о том, как правительство решает проблему коррумпированных должностных лиц. Парень подчеркнул, что домашний арест – не выход в такой ситуации, а сама проблема влияет на большое количество граждан страны. Кроме того, ученик пожаловался на длинные очереди оформить субсидию сотрудниками МВД. Он отметил, что данная проблема касается и его семьи.

На днях школьник, задавший Владимиру Путину вопрос год назад, сообщил о нерешенной проблеме. По его словам, изменения в лучшую сторону не произошли, хотя он направлял письмо в Администрацию с предложением упростить процедуру оформления субсидий, а также ускорить очередь на ее получение.

Молодой человек заявил, что, если бы у него выпал шанс снова задать вопрос Путину, он поинтересовался бы достижениями президента за его годы правления.

Мирослава Донцова