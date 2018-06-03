За год в Британии удалось остановить 16 терактов

Исламский терроризм не ослабнет на территории Великобритании на протяжении двух лет. С такой информацией выступило МВД Британии 3 июня.

В МИД сообщили, что ожидают угрозы со стороны исламских террористов. Чиновники считают, что уровень терактов останется таким же или же повысится. Только через два года будет более-менее спокойно, и то власти не особо уверены в таком прогнозе.

Ведомство также отметило опасный рост ультраправых террористических нападений. За этот год спецслужбам удалось предотвратить 12 терактов от исламистов и 4 вооруженных инцидента от праворадикальных группировок.

Напомним, 22 апреля этого года сообщалось, что МВД Великобритании намерено расширить полномочия правоохранительных органов, а также служб контрразведки MI5 для создания безопасности на своей территории.

В документе указывается, что сотрудники полиции будут более сосредоточены на «сообществах, где самая высокая угроза терроризма и радикализации». В конечном итоге вершители правосудия и контрразведка будут обязаны сообщать ведомствам про всех подозреваемых до того, как их огласят опасными для общества.