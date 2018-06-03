Новый премьер-министр Испании отказался присягать на библии и потребовал конституцию

Торжественная церемония состоялась вчера, 2 июня, в здании королевской резиденции «Сарсуэла». Во время мероприятия в зале присутствовал законный монарх Филиппа VI.

На пост премьер-министра Испании был избран Педро Санчес, возглавляющий Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). Депутат впервые изменил процедуру принесения присяги, потребовав заменить привычную библию конституцией государства. Кроме того, он отказался от другого католического атрибута – креста.

Педро Санчес пообещал «добросовестно исполнять свои обязанности», а также в обязательном порядке «хранить верность королю», тем самым способствуя процветанию страны.

Замена кандидатуры премьер-министра была вызвана утратой доверия конгресса депутатов к Мариано Рахою. В свою очередь, ИСРП предложила в качестве альтернативы лидера своей партии Санчеса на должность премьера. Согласно конституционным нормам Испании, правительство Рахоя принесло королю заявление о его отставке, тогда как Санчес стал считаться лицом, удостоившимся доверия и уважения членов палаты, поэтому король одобрил его кандидатуру.

Пойда Анна