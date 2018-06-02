"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Экс-генерал СБУ заявил о применении Россией психотропного оружия на Донбассе

Экс-генерал СБУ заявил о применении Россией психотропного оружия на Донбассе

Вчера, 20:42

По словам Григория Омельченко, он обсуждал это со специалистами, и те подтвердили, что жители Донбасса находятся под воздействием психотропного вещества. По их словам, об этом свидетельствуют агрессивное поведение местных жителей, странная мимика и жесты.

 

Это высказывание прозвучало во время трансляции одного из каналов украинского ТВ. Затем Омельченко заявил о применении психотропного оружия и обвинил в этом Россию. По его словам, именно влияние психотропного вещества заставило жителей ЛДНР отринуть власть Киева.

Любопытно, что версия о российской причастности к происходящему на Донбассе очень популярна среди высших военных чинов Украины. Ранее с подобным заявлением выступил Валерий Гелетей. Он три года назад выразил предположение, что Россия использовала на Востоке Украины ядерное оружие. И на вопрос представителей масс-медиа о том, почему не видно следов бомб, чиновник ответил, что они были недостаточно мощными, чтобы оставить следы.


Дарья Светозарова
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