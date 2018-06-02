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| | Климкин отправил письма главам МИД с требованием «давить» на Россию

Климкин отправил письма главам МИД с требованием «давить» на Россию

Вчера, 20:23

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает своих коллег со всего мира заставить Москву силой освободить его задержанных соотечественников Балуха, Сенцова и Кольченко. Об этом политик сообщил в микроблоге Twitter.

 

Климкин отправил письма главам МИД с требованием «давить» на Россию. Руководитель внешнего ведомства Украины хочет, чтобы Балух, Сенцова и Кольченко выпустили на свободу. Арестанты отказываются принимать пищу, поэтому Климкин опасается за их здоровье. Климкин просит, дабы международная общественность заставила Россию ответить за «агрессию». Одной из мерой воздействия на Москву Климкин называет экономические санкции. Он убежден, западные страны обязаны продолжать давление на РФ.

Режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, его товарищ Кольченко получил 10 лет. Балуха обвиняют в хранении снарядов в Крыму. Задержанный являлся атаманом шайки бандитов, промышлявших вымогательством.


Домбровский Сергей
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