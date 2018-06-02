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| | Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем

Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем

Сегодня, 18:45

1 июня штурмовик Су-25 проверил на прочность нервы отдыхающих на пляже возле поселка Кирилловка в Запорожской области, пролетев над побережьем Азовского моря. Очевидцы запечатлели данный процесс на камеру и выложили ролик на видеохостинг YouTube.

 

Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем. В этот день Киев проводил военные учения в акватории Азовского моря. В ходе данных мероприятий задействовали катера. Служащие отработали задержание корабля-нарушителя. Ситуация в Азовском море вышла из-под контроля в результате того, что украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно «Норд» из России. В Москве говорят, что корабль не нарушал правил и поэтому его задержание является незаконным.

Россия не стала терпеть подобную наглость и назвала украинских пограничников флибустьерами. ФСБ объявила их в розыск, а россияне задержали в корабль, находящийся в подчинении Киева. На судне находились два украинца, которые стали заложниками ситуации. Российские работники правоохранительных органов назвали этих людей браконьерами.


Домбровский Сергей
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