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| | Глава Каталонии предложил премьер-министру Испании вступить в диалог

Глава Каталонии предложил премьер-министру Испании вступить в диалог

Сегодня, 18:13

Соответствующее заявление новоиспеченный спикер каталонского парламента Ким Торра сделал во время церемонии приведения к присяге нового правительства автономии. Он добавил, что не оставит попыток отстаивать независимость области.

 

«Председатель правительства Педро Санчес! Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство», - призвал Торра своего испанского коллегу. Осень прошлого года Мадрид управлял автономией напрямую из-за отставки предыдущего руководства региона, однако принятие полномочий новым правительством прекращает действие предыдущего документа автоматически. И вот теперь глава Каталонии предложил премьер-министру Испании вступить в диалог.

Более того, испанский премьер тоже вступил в должность в тот же день, что и глава каталонского женералитета. Предыдущий Кабмин под руководством Мариано Рахои вынужден был уйти в отставку из-за вынесенного ему вотума недоверия, а Торра ранее подал в Верховный суд Испании иск против экс-премьера и вице-премьера Сорайи Саэнс де Сантамарии, обвинив их в в выходе за рамки служебных полномочий. Лидер Каталонии заявил, что представители центрального аппарата нарушили закон тем, что не обнародовали в официальном издании парламента Каталонии указ о назначениях советников нового правительства автономии.


Дарья Светозарова
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