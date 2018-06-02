"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Депутат Рады украинец-радикал Олег Ляшко женился

Депутат Рады украинец-радикал Олег Ляшко женился

Сегодня, 17:39

Депутат Верховной Рады, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко официально оформил отношения со своей сожительницей Роситой Сайранен. Об этом политик сообщил пользователям на своей странице в Facebook.

 

Депутат Рады украинец-радикал Олег Ляшко женился. В социальной сети он выложил фотографию с торжественной церемонии бракосочетания. На снимке Ляшко запечатлен в синем костюме, а его избранница в красном платье с цветами в руках. Политик подписал публикацию словами о том, что теперь в Украине на одну счастливую семью стало больше. Ляшко прожил с Роситой Сайранен гражданским браком 20 лет. Супружеская чета воспитывает 16-летнюю дочь Владиславу.

Ранее Ляшко показывал подписчикам, как начинается его утро. Народный избранник выложил в Facebook видео своих занятий в спортивном зале. Он подписал данную публикацию словами: «Пока остальные политические конкуренты пьют и жируют, мой рабочий день начинается вот так. Делайте как я и даже лучше».


Домбровский Сергей
Новости по теме
После 20-летних раздумий Олег Ляшко решил жениться
После 20-летних раздумий Олег Ляшко решил жениться

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил пользователям о намерении официально зарегистрировать брак со своей

Украинский радикал Олег Ляшко признался, что скучает по Крыму
Украинский радикал Олег Ляшко признался, что скучает по Крыму

Скандальный украинский радикал Олег Ляшко скучает по Крыму, о чем он рассказал в социальной сети Facebook. Отметим, что воспоминания нардепа о полуострове

Олег Ляшко выгнал из здания Верховной Рады Украины журналистов ВГТРК
Олег Ляшко выгнал из здания Верховной Рады Украины журналистов ВГТРК

Олег Ляшко, депутат и лидер «Радикальной партии», вытолкал журналистов и съемочную группу российского телеканала ВГТРК из здания ВРУ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости