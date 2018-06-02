Депутат Верховной Рады, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко официально оформил отношения со своей сожительницей Роситой Сайранен. Об этом политик сообщил пользователям на своей странице в Facebook.

Депутат Рады украинец-радикал Олег Ляшко женился. В социальной сети он выложил фотографию с торжественной церемонии бракосочетания. На снимке Ляшко запечатлен в синем костюме, а его избранница в красном платье с цветами в руках. Политик подписал публикацию словами о том, что теперь в Украине на одну счастливую семью стало больше. Ляшко прожил с Роситой Сайранен гражданским браком 20 лет. Супружеская чета воспитывает 16-летнюю дочь Владиславу.

Ранее Ляшко показывал подписчикам, как начинается его утро. Народный избранник выложил в Facebook видео своих занятий в спортивном зале. Он подписал данную публикацию словами: «Пока остальные политические конкуренты пьют и жируют, мой рабочий день начинается вот так. Делайте как я и даже лучше».

Домбровский Сергей