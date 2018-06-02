Польша заплатит урожаем за ограничения правил въезда для украинцев

Рабочие из Украины должны были собирать клубнику на плантациях, около половины которых могут остаться необработанными.

Уже в обозримом будущем Польша может заплатить урожаем за установленные для украинцев ограничения относительно въезда в струну. По словам Анджея Гайовничека, возглавляющего Национальную ассоциацию производителей фруктов и овощей, на полях могут остаться несобранными около 40% от всей созревшей клубники. Данная ситуация возникла из-за того, что многие украинцы, планировавшие поехать в Польшу, чтобы работать на плантациях, не могут попасть в Польшу, так как по биометрическим паспортам их попросту не пропускают на границах, а визы делают слишком долго.

Гайовничек призвал польские власти пересмотреть утверждённые правила, ограничивающие въезд украинцев в Польшу, а также призвал работников таможенной службы относиться к гражданам Украины более лояльно. Также функционер заметил, что только туристы могут попасть в Польшу, используя биометрические паспорта.

Александр Вест