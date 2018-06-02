В ЛНР считают, что инструкторы НАТО готовят ВСУ к наступлению

В самопровозглашённой республике уверены в том, что у Киева попросту не остаётся других вариантов, кроме военного решения конфликта на юго-востоке Украины.

В ЛНР считают, что инструкторы НАТО активно готовят бойцов ВСУ к широкомасштабному наступлению на земли Донбасса. Такую информацию сегодня обнародовал информационный портал «Луганскинформцентр», получивший сведения о допросе задержанного украинского военного. Пленником в руках бойцов ЛНР оказался Яков Веремейчик, служащий в ВСУ в отдельной механизированной бригады №14. По словам Веремейчика, по время учебной подготовки украинских солдат тренировали представители Североатлантического альянса из Польши, Канады и США.

Пленный в ходе допросных мероприятий признался, что в большинстве своём инструкторы НАТО учили украинских военных штурмовать дома, а также города, обучая именно наступательным тактикам и приёмам. Напомним, Петр Порошенко отверг идею военного решения конфликта на Донбассе.

Александр Вест