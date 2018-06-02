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| | Король Салман советует Катару не покупать российские С-400, иначе начнется война

Король Салман советует Катару не покупать российские С-400, иначе начнется война

Сегодня, 16:22

Эр-Рияд собирается совершить вооруженное нападение на Катар, если государство приобретет у России ракетно-зенитные комплексы С-400. Информации о том, как отреагировала Москва на такое заявление пока не поступало.

 

Король Саудовской Аравии Салман советует Катару не покупать российские С-400, иначе начнется война. Такое заявление он сделал в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону. Прежде представители Дохи обсуждали с коллегами из РФ возможные поставки С-400. По мнению короля Салмана, при появлении комплексов противовоздушной обороны на территории Катара произойдет дестабилизация обстановки в регионе и начнется вооруженное противостояние. В Эр-Рияде рекомендуют не принимать столь рискованных решений.

Власти Франции тоже пока не комментируют данные слова. Саудовская Аравия в 2017 году подписала договор о поставках С-400. Несмотря на это, в Эр-Рияде выступают категорически против того, чтобы Доха тоже получила подобные ракетные системы.


Домбровский Сергей
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