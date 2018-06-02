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| | Истребители F-35 вновь начали массово ломаться

Истребители F-35 вновь начали массово ломаться

Сегодня, 15:30

Производитель запасных деталей для данных самолётов попросту не успевает изготовить новые, из-за чего сломанные машины продолжают стоять без дела в ангарах.

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 вновь начали массово ломаться. В ходе исследования данной проблемы специалисты американского Минобороны выяснили, что в среднем основная масса деталей истребителей F-35 ломается уже через пару лет активной эксплуатации. Компания Lockheed Martin, ответственная за производство запасных деталей для F-35, попросту не успевает изготавливать новые запасные части, из-за чего основная масса истребителей простаивает без дела в ангарах.

По заверению специалистов, запасные части от Lockheed Martin инженерам приходится ждать до 12 месяцев. В данный момент в ходе тренировочных полётов могут быть задействованы лишь около 35% F-35 от всех имеющихся.


Александр Вест
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