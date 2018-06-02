СМИ считают ночным кошмаром НАТО поставки С-400 в Турцию

Североатлантический альянс беспокоится о возможном заключении военного контракта между турецкой стороной и Россией.

Западные СМИ считают, что поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства являются настоящим ночным кошмаром для НАТО. В издании Business Insider была опубликована статья, в которой говорится о беспокойстве НАТО, вызванном отказом США поставлять истребители F-35 в Турцию. Напомним, американская сторона не захотела поставлять истребители-бомбардировщики, так как при таком исходе событий Турция намерена заключить с Россией военный контракт.

По мнению издания, Североатлантический альянс понимает, что покупка российских комплексов С-400 позволит России «влезть» в системы обороны НАТО. Заметим, журналисты также рассказали о том, что данные ЗРК способны сбивать даже американские самолёты, оснащённые стелс-системами, минимизирующими их заметность при полёте на радарах противника.

Александр Вест