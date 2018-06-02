Глава Пентагона: США выгоднее сотрудничать с Россией и Китаем, чем конкурировать

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с официальным заявлением в Сингапуре. Он раскрыл позицию Вашингтона по отношению к сильным мировым государствам.

Глава Пентагона заявил, США выгоднее сотрудничать с Россией и Китаем, чем конкурировать с этими могучими державами. По мнению Мэттиса, Вашингтон не желает ухудшать отношения с Москвой и Пекином. При этом министр обороны США упомянул о «российской агрессии» и необходимости сдерживать процесс мирового вооружения. Для этого Вашингтон собирается произвести ядерное оружие малого класса, чтобы у России не возникало желания доказывать свою правоту силой.

Политолог Юрий Почта прокомментировал слова Мэттиса. По мнению специалиста, глава Пентагона из вежливости произносит красивые слова о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем. На самом деле, Вашингтон давно сдерживает активность РФ и КНР на международной арене. По мнению политолога, США не выгодно, дабы Россия развивалась в экономическом плане, а американские чиновники о «китайской угрозе» говорят не меньше, чем о русской.

Домбровский Сергей