"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Глава Пентагона: США выгоднее сотрудничать с Россией и Китаем, чем конкурировать

Глава Пентагона: США выгоднее сотрудничать с Россией и Китаем, чем конкурировать

Сегодня, 13:10

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с официальным заявлением в Сингапуре. Он раскрыл позицию Вашингтона по отношению к сильным мировым государствам.

Глава Пентагона заявил, США выгоднее сотрудничать с Россией и Китаем, чем конкурировать с этими могучими державами. По мнению Мэттиса, Вашингтон не желает ухудшать отношения с Москвой и Пекином. При этом министр обороны США упомянул о «российской агрессии» и необходимости сдерживать процесс мирового вооружения. Для этого Вашингтон собирается произвести ядерное оружие малого класса, чтобы у России не возникало желания доказывать свою правоту силой.

Политолог Юрий Почта прокомментировал слова Мэттиса. По мнению специалиста, глава Пентагона из вежливости произносит красивые слова о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем. На самом деле, Вашингтон давно сдерживает активность РФ и КНР на международной арене. По мнению политолога, США не выгодно, дабы Россия развивалась в экономическом плане, а американские чиновники о «китайской угрозе» говорят не меньше, чем о русской.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Глава Пентагона выразил желание сотрудничать с РФ в Афганистане
Глава Пентагона выразил желание сотрудничать с РФ в Афганистане

Джеймс Мэттис, возглавляющий Пентагон, выявил желание наладить сотрудничество с Российской Федерацией в Афганистане. По мнению министра обороны Соединенных

Глава Пентагона Джеймс Мэттис собрался с визитом в Украину
Глава Пентагона Джеймс Мэттис собрался с визитом в Украину

Глава Пентагона Джеймс Мэттис собрался с визитом в Украину и намеревается его осуществить уже в этом месяце. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

Глава Пентагона назвал возможные причины войны с Северной Кореей
Глава Пентагона назвал возможные причины войны с Северной Кореей

Глава Пентагона назвал возможные причины войны с Северной Кореей. Министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил, что спровоцировать военный конфликт между КНДР и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости