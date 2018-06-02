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| | Депутаты Мосгордумы назвали дату выборов мэра Москвы

Депутаты Мосгордумы назвали дату выборов мэра Москвы

Сегодня, 13:05

С сегодняшнего дня в российской столице стартовала избирательная кампания, в которой также будет участвовать и сам Сергей Собянин.

В Московской городской думе назвали дату выборов мэра Москвы, которые назначены на 9 сентября нынешнего года. В Мосгордуме сегодня было принято официальное постановление, назначающее точную дату выборов мэра Москвы, что дало старт избирательной кампании в российской столице. Сергей Собянин, занимающий пост московского градоначальника, ранее рассказал о причинах, побудивших его к выдвижению своей кандидатуры на предстоящих выборах в столичные мэры.

Собянин также подчеркнул, что до окончания срока его правления он не успеет закончить реализацию многих начатых им проектов. Мэр Москвы заметил, что чувствует немалую ответственность за их проведение и беспокойство, если развёрнутые ими стройки останутся без его чуткого контроля.


Александр Вест
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