Ополченцы ДНР сбили украинский беспилотник

Военные отслеживали дрон ВСУ четыре дня, а после выяснилось, что БПЛА представлял собой нечто напоминающее поделки из советского журнала «Юный техник». Ополченцы заявили, что собирали беспилотник где-то в подвалах.

Глава пресс-службы армии ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ нередко пользуются дронами доля сбора информации о силах ополчения и корректировки арт-ударов, а также с их помощью проверяют, насколько надежно замаскировано их собственное оружие. Нередко ополченцы ДНР получают много полезной информации о размещении военной техники из сбитых БПЛА ВСУ. Происходит это потому, что украинские военные активируют камеру дрона уже в момент старта, поэтому в памяти устройства отпечатывается диспозиция киевских бойцов.

Безсонов добавил, что эти кадры оказывают большую помощь разведке ополчения. Нередки случаи, когда беспилотники застревали в ветках деревьев или в зарослях кустарника. Тогда военные ДНР их забирали без особых усилий.

Дарья Светозарова