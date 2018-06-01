В Петербурге чиновник порвал паспорт в суде, чтобы избежать ареста

Евгений Николаенко будучи уверен, что ограничится лишь домашним арестом, показательно разорвал загранпаспорт в зале суда. Сегодня данная информация была обнародована каналом пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге чиновник в суде порвал паспорт, чтобы ему назначили меру домашнего ареста. Тем не менее, судья не внял «спектаклю» Николаенко и принял решение заключить экс-начальника под стражу в СИЗО-6.

Известно, что Евгений Николаенко, который является бывшим директором юридического управления комитета по строительству, будет осужден за мошенничество.

Как сообщают СМИ, вместе с Николаенко на горячем поймали и другого чиновника Виталия Жданова, являющегося экс-председателем комитета по строительству Ленинградской области. Жданов также обвиняется в мошенничестве. Интересно, что Жданов изъявил желание помогать следствию, чтобы получить домашний арест вместо заключения. Однако он тоже оказался заключен под стражу.

Жданова обвиняют в хищении 28 млн рублей, которые он украл выполняя обязанности первого заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Татьяна Преображенская