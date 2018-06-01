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| | Это вам за Крымский мост: Порошенко объявил о строительстве моста через Дунай

Это вам за Крымский мост: Порошенко объявил о строительстве моста через Дунай

Вчера, 21:07

Президент Украины сообщил, что начата разработка документации по строительству переправы через одну из самых протяженных рек Европы. С таким заявлением Петр Алексеевич выступил во время открытия мостового перехода на трассе «Одесса-Рени» в Одесской области.

Украинский лидер добавил, что на сегодняшний день есть несколько вариантов мест, в котором будет возводиться конструкция. Помогают в планировании стройки партнеры из Румынии и Болгарии.

Петр Порошенко написал на своей страничке в соцсети, что открытие моста в Одесской области – это событие чрезвычайной важности. Ему отводится ключевая роль в развитии направления «Одесса - Рени» и всего дорожного хозяйства Украины. В заключение украинский лидер добавил, что теперь каждый может воочию убедиться, как меняется дорожная сеть Украины.

Подписчики главы украинского государства по-разному восприняли эту новость. Одни обрадовались этому известию и заявили, что гордятся своим президентом. «Ватники, это вам за Крымский мост», - написали они в комментариях. Их оппонентам показалось, что президент Украины как-то обмельчал: «Президент открывает мостовой переход!!! Позорище!!!», - возмутились они. «Сначала бы через Днепр мост достроил, а потом и за Дунай хватался. Лавры Путина покоя не дают, что-ли?», - удивились остальные президентские фолловеры.


Дарья Светозарова
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