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| | В Германии суд отклонил иск экологов на запрет "Северного потока-2"

В Германии суд отклонил иск экологов на запрет "Северного потока-2"

Вчера, 20:08

Своим вердиктом арбитраж заявил, что не намерен рассматривать дело. В учреждении сообщили, что главную роль здесь играет надежность поставки энергоносителей.

Суд Мекленбурга в Передней Померании отклонил иск экологов из Союза защиты природы Бундестагу с призванием запретить сооружение газопровода "Северный поток-2", который свяжет Германию и Россию по дну Балтийского моря, через ее территориальные воды. Судьи приняли такое решение в связи с тем фактором, что важную роль "Северного потока-2" играют надежность поставок газа и общественный интерес.

Экологи подали иск в марте, заявляя, что при выдаче Берлином разрешения на реализацию проекта были допущены некие ошибки. Ранее Германия выдала разрешение на постройку трубопровода, позже к ней присоединилась Финляндия. Вскоре на такую же меру пойдут и Швеция с Данией.


Никита Готский
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