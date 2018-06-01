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| | США обсудили с Германией возможность размещение ПРО

США обсудили с Германией возможность размещение ПРО

Вчера, 20:03

Основной причиной скорого развертывания систем противоракетной обороны является укрепление европейской обороноспособности. Об этом сообщили несколько осведомленных источников.

В агентстве сделали предположение, что отношения России и США еще сильнее испортятся после принятия такого решения. Речь идет о размещении систем THAAD. Некоторое время назад военное руководство обсуждало возможное их размещение. Желание увидеть реализацию такой задачи еще больше увеличилось после выхода США из иранской ядерной сделки.

Один из немецких чиновников потребовал оснастить системы ПРО в Европе дополнительными радарами для лучшего отслеживания и контролирования возможных угроз. Также он добавил, что в системах ПРО должны использоваться новейшие ракеты-перехватчики.


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