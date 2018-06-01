"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

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| | Трамп набросился с критикой на ведущую, обругавшую его дочь

Трамп набросился с критикой на ведущую, обругавшую его дочь

Вчера, 19:50

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ее ужасный язык?», - интересуется президент США, добавив, что журналистка работает на «низкорейтинговом» шоу. Политику ее работодателей он назвал двойными стандартами.

Ранее ведущая Саманта Би раскритиковала дочь Дональда Трампа Иванку на ее невозможность оказать влияние на иммиграционную политику ее высокопоставленного отца. После словесного выпала корреспондентки руководители телеканала TBS, где та работает, принесли официальные извинения.

Ранее представитель американской партии демократов Дэн Хелмер сравнил Дональда Трампа с Усамой бен Ладеном. По его словам, после 11 сентября 2001 года самая крупная угроза демократии США находится в Белом доме. По его мнению, даже президент не должен быть выше закона.


Никита Готский
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