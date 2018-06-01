Трамп набросился с критикой на ведущую, обругавшую его дочь

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ее ужасный язык?», - интересуется президент США, добавив, что журналистка работает на «низкорейтинговом» шоу. Политику ее работодателей он назвал двойными стандартами.

Ранее ведущая Саманта Би раскритиковала дочь Дональда Трампа Иванку на ее невозможность оказать влияние на иммиграционную политику ее высокопоставленного отца. После словесного выпала корреспондентки руководители телеканала TBS, где та работает, принесли официальные извинения.

Ранее представитель американской партии демократов Дэн Хелмер сравнил Дональда Трампа с Усамой бен Ладеном. По его словам, после 11 сентября 2001 года самая крупная угроза демократии США находится в Белом доме. По его мнению, даже президент не должен быть выше закона.

Никита Готский