В состав Черноморского флота поступил корабль с «Калибрами»

Корабль с названием «Вышний Волочек» имеет в своем оснащении российские крылатые ракеты «Калибр». Церемония вхождения корабля во флот Черного Моря состоялась в Севастополе.

Для проведения торжественной церемонии вхождения корабля «Вышний Волочек» в состав Черноморского флота накануне был доставлен к причалу Минная стенка Андреевский флаг корабля. Его освятили в храме Архистратига Михаила. В церемонии поднятия освящённого флага принимали участие представители главнокомандования флота и администрация города Севастополь.

«Вышний Волочек» является многоцелевым военным кораблем с современным ракетными, артиллерийскими, противодиверсионными, зенитными, радиотехническими установками. В частности, он оборудован и оружием, которое предназначено для поражения целей, расположенных на большой дальности крылатыми ракетами «Калибр-НК», которые в классификации НАТО обозначаются как SS-N-27 «Sizzler» (с англ. «испепелитель»). Данные ракеты ранее купили у России Индия и Китай.