"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Белоруссия может разместить российскую военную базу в своих пределах

Белоруссия может разместить российскую военную базу в своих пределах

Вчера, 18:36

Минск не исключает нахождение базы РФ в будущем. По словам главы МИД Владимира Макея, ситуация прояснится в зависимости от действий соседей.

Как говорит министр, Белоруссия не собирается давать разрешения на размещение российской военной базы на собственной территории, но данное решение может быть пересмотрено. Находясь в Бельгии, Макей заявил, что Минск будет реагировать на действия соседних государств, в частности, Польши, если там постоянно будут присутствовать американские военнослужащие. Макей также отметил, что Белоруссия хочет поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с РФ.

Ранее глава МИД страны призвал ЕС отменить санкции против государства. По его мнению, сотрудничество двух сторон принесло больше пользы, чем действующие ограничения.


Никита Готский
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