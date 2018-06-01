Белоруссия может разместить российскую военную базу в своих пределах

Минск не исключает нахождение базы РФ в будущем. По словам главы МИД Владимира Макея, ситуация прояснится в зависимости от действий соседей.

Как говорит министр, Белоруссия не собирается давать разрешения на размещение российской военной базы на собственной территории, но данное решение может быть пересмотрено. Находясь в Бельгии, Макей заявил, что Минск будет реагировать на действия соседних государств, в частности, Польши, если там постоянно будут присутствовать американские военнослужащие. Макей также отметил, что Белоруссия хочет поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с РФ.

Ранее глава МИД страны призвал ЕС отменить санкции против государства. По его мнению, сотрудничество двух сторон принесло больше пользы, чем действующие ограничения.

Никита Готский