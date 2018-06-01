Лукашенко раскритиковал Россию за ситуацию с границами

Глава государства узнал, что на рубежах с РФ у Минска нет постоянно дислоцирующихся частей погранслужбы. У соседней стороны имеются подразделения ФСБ, охраняющие кордон на этом участке.

«Они сами не понимают, чего хотят и что делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются», - заявил Александр Лукашенко, добавив, что он готов к закрытию границ со стороны России, но пообещав дать адекватный ответ на всевозможные действия. Президент Беларуси также заявил, что границы являются пережитком прошлого, несущих мало пользы для контактов людей, тем более таких близких, как русские и белорусы.

В прошлом году ФСБ установила пограничную зону на рубежах с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Проход или въезд в погранзону разрешался по документам или по спецпропускам. В Минске посчитали эти действия политизированными, связав его с введением в Белоруссии пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. Формально границы между РФ и Белоруссией нет и ее можно пройти без проверок, лица из третьих стран могли проникнуть в Россию без документов.

Никита Готский