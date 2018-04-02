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| | Модель Playboy призналась, каков Трамп в постели

Модель Playboy призналась, каков Трамп в постели

Вчера, 22:44
Карен Макдугал честно рассказала о романе с президентом США Дональдом Трампом и о том, каков он в постели. По словам модели Playboy, после секса с миллиардером она расплакалась.

Модель Playboy призналась, каков Трамп в постели

 

Макдугал поведала подробности связи с нынешнем главой американского государства. Ее отношения с ним продолжались десять месяцев, а познакомилась Карен с миллиардером во время съемок программы The Celebrety Apprentice. После этого Трамп продолжал ухаживать за моделью и приглашать ее в один из отелей. Во время такой встречи они беседовали, а после чего начали заниматься сексом.

Закончилось свидание неожиданно для Макдугал. После интима Трамп предложил ей дать денег, что привело в удивление модель. Она уехала домой в слезах, позже заявив, что испытывала к президенту большое влечение, которое не могла в себе побороть. Карен говорит, что не хотела бы быть супругой Трампа, которая, по ее словам, спит отдельно лот лидера Белого дома.
Никита Готский
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