Модель Playboy призналась, каков Трамп в постели

Карен Макдугал честно рассказала о романе с президентом США Дональдом Трампом и о том, каков он в постели. По словам модели Playboy, после секса с миллиардером она расплакалась.

Никита Готский

Макдугал поведала подробности связи с нынешнем главой американского государства. Ее отношения с ним продолжались десять месяцев, а познакомилась Карен с миллиардером во время съемок программы The Celebrety Apprentice. После этого Трамп продолжал ухаживать за моделью и приглашать ее в один из отелей. Во время такой встречи они беседовали, а после чего начали заниматься сексом.Закончилось свидание неожиданно для Макдугал. После интима Трамп предложил ей дать денег, что привело в удивление модель. Она уехала домой в слезах, позже заявив, что испытывала к президенту большое влечение, которое не могла в себе побороть. Карен говорит, что не хотела бы быть супругой Трампа, которая, по ее словам, спит отдельно лот лидера Белого дома.