Мэр Риги Нил Ушаков намерен оспорить перевод русских школ в Латвии на национальный язык

Мэр Риги и глава партии «Согласие» Нил Ушаков намерен оспорить в Конституционным суде Латвии вердикт о переводе русских школ на латышский язык.

Чиновник обжаловал решение президента государства Раймондса Вейониса. Известно, что в понедельник, глава Латвии подписал недопустимый закон, который посвящен переходу школ нацменьшинств с русского языка на латышский с постоянной основой.Нил Ушаков в своем Facebook заявил, что действия Вейониса крайне ошибочны, хотя такой шаг был ожидаемым. Единственным спасением останется - Конституционный суд. Члены партии «Согласие» в скором времени используют возможность обратяться с иском в Суд Сатверсма.Стоит напомнить, что накануне стало известно о возможном введении санкций со стороны Госдумы РФ против Латвии. Причиной послужил закон, который обязует латышским школьникам получать образование только на государственном языке.