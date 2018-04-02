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| | В Верховной Раде решили дать отпор «польским негодяям»

В Верховной Раде решили дать отпор «польским негодяям»

Сегодня, 21:18
Народный депутат Украины Юрий Тимошенко, выступает за то, чтобы принять законопроект об использовании красно-чёрного флага ОУН-УПА*, который «польские негодяи» топтали ногами.

В Верховной Раде решили дать отпор «польским негодяям»

 

Законопроект о принятии красно-чёрного знамя, как флаг, символизирующий национальное достоинство стопроцентно поддерживает депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко. Он уверен, что Украина выстоит все негативные отклики по этому поводу со стороны Польши.

Он вспомнил, как «священный флаг борьбы», флаг УПА топтали «польские негодяи», вытирая об него ноги. Но теперь, он уверен, что это знамя должно развиваться наравне с государственным жёлто-голубым флагом во время празднований национальных праздников. В случаи принятия законопроекта №8207, именно такая участь и ждёт красно-чёрный флаг в Украине.
Дарья Дмитриева
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