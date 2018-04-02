На видео впервые сняли секретный российский радар С-500

На просторах Сети появились кадры работы всевысотного радара-обнаружителя класса «Енисей», входящего в комплект перспективной системы ПВО С-500 «Прометей». Информацией об этом, ссылаясь на военный источник, поделились представители отечественных СМИ.

Николай Офицеров

В сюжете показаны учения ВКС РФ, которые проводились над полигоном Ашулук. В них принимали участие высотные перехватчики, а также легкие истребители типа МиГ-29, зенитные комплексы «Панцырь», работавшие над сбиванием ракет-мишеней. За происходящим наблюдали военнослужащие соседствующей Беларуси. Присутствовавшие на учениях журналисты обратили внимание на работы всевысотного радара-обнаружителя «Енисей».Так как «Енисей» входит в комплекс системы ПВО С-500, данные об этом радаре в открытом доступе отсутствуют. Именно поэтому можно лишь предположить, что станция представляет собой развитие для РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400.Также радар снабжен активной антенной решеткой фазированного типа и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот опознавания их по принадлежности по принципу «свой чужой».