«Северный поток-2» может оставить Украину без газа

«Северный поток-2» может сильно навредить Украине, проект оставит немалое число людей без газа. Так считают местные эксперты.

Никита Готский

Киев не готов к введению «Северного потока-2», так как последующее за этим сокращение объема транзита через газотранспортную систему может привести к тому, что огромное количество потребителей останется без важного топлива. Украинский специалист в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что снижение газового транзита после старта работы «Северного потока-2» крайне негативно скажется на магистральных газопроводах республики, они могут быть выведены из строя. Эксперт добавил, что компания «Нафтогаз» пока не может решить эту проблему, параллельно раскритиковав работу украинской структуры.Ранее Берлин выдал Москве разрешение на сооружение газопровода. Данный документ является последним в списке, первую бумагу РФ получила еще в январе. Киев разочарован действием рейхстага, не ожидая от него такой меры.