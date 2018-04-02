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Борис Гребенщиков считает Ленина и Сталина палачами

Сегодня, 12:18
Гитарист рок-группы «Аквариум» и композитор Борис Гребенщиков обозвал Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами. По мнению рокера, преступлением и позором является тот факт, что останки вождей до сих пор пребывают на Красной площади.

Борис Гребенщиков считает Ленина и Сталина палачами

 

«Сталин — палач. Как и Ленин», - заявил лидер «Аквариума». Кроме того, Гребенщиков выразил свое отношение к гражданам, которые возвеличивают Сталина и реабилитируют Ленина. По его мнению, такие люди просто-напросто строят планы заполучить в будущем жилье расстрелянных и репрессированных, и многие верят в это.

Борис Гребенщиков не боится высказываться и о политике страны. Лидер группы «Аквариум» признался, что не принимал участие в парламентских и президентских выборах. Музыкант назвал политику «мусором и шелухой». Гребенщиков утверждает, что достойных там нет и выбирать не из кого. Политика совсем не интересует исполнителя. «Она меня интересует меньше, чем развитие сельского хозяйства Гондураса в XVII веке», — сказал лидер «Аквариума».
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