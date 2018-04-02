Народный губернатор: Тулеев в отставке продолжит получать деньги из бюджета

Несмотря на то, что бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев по собственному желанию сложил полномочия губернатора, он продолжит жить за счет бюджета и работать в этой сфере. Все дело в региональном законе, в котором для чиновника прописаны льготы. Также они указывают на присвоение ему звания народного губернатора.

Николай Офицеров

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подтвердил эти данные и отметил, что закон уже действует.Данный документ вступил в силу в 2011 году и предполагает, что после того, как Тулеев выйдет в отставку, то ему положены выплаты каждый месяц в размере 50 тысяч рублей. Данная сумма, при этом, каждый год должна быть обязательно проиндексирована с учетом инфляции. Помимо этого, ему и его супруге безвозмездно предоставят охраняемое жилье в поселке Мазурово.Народный губернатор также будет заниматься общественной деятельностью. Для этого ему предоставляется оборудованный всем необходимым кабинет в здании органа исполнительной власти региона, а также помощник и доступ ко всем правовым государственным системам.В отставку Тулеев подал в воскресенье, 1 апреля, на фоне пожара, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. На данный момент временно исполняющим обязанности стал его бывший зам Сергей Цивилев.