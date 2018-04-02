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| | New York Magazine поместил на обложку "Трампа-свинью"

New York Magazine поместил на обложку "Трампа-свинью"

Сегодня, 11:16
Издатели журнала из США New York Magazine поместили на обложку фото Дональда Трампа в образе свиньи. Об этом работники СМИ сообщили в Twitter.

New York Magazine поместил на обложку "Трампа-свинью"

 

Как сообщают корреспонденты, причиной такого решения редакции является не какой-либо тайный сговор или жестокость в отношении президента страны, а в коррупции, в которой обвинили Трампа. В главном материале журнала действующего главу американского государства жестко раскритиковали за проводимую им политику.

Карикатуры на Трампа уже не в первый раз помещают на обложки изданий. Прежде The New Yorker посвятил обложку издания цитате американского лидера о том, что мигранты приезжают в страну из "черных дыр". Читатели увидели картинку, где из черной ямы заметна голова человека с прической, как у самого Трампа. Изображал журнал лидера Белого дома и как лесного клоуна.
Никита Готский
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