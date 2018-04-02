Brexit превратит Великобританию в логово преступников

Преступность может охватить Великобританию после выхода государства из состава Евросоюза. Причиной тому будет являться упрощенная регистрация граждан ЕС.

У Лондона имеется план зарегистрировать 3.5 млн граждан Европейского союза, проживающих на территории туманного Альбиона. Согласно документам, при прохождении регистрации гражданам не нужно будет предъявлять медицинскую страховку и справку с места работы.Эксперты утверждают, что это может привести регистрации в стране преступных лиц. Помимо этого, аппарат Лондона озадачен числом сотрудников, которые понадобятся для регистрации граждан Европейского Союза. В МВД утверждают, что всем желающим необходимо будет пройти проверку на наличие криминального прошлого.Вопрос о нахождении Соединенного королевства в составе ЕС висел долгое время. В 2016 году был проведен референдум, где ставился вопрос о нахождении страны в ЕС. 51,89 % высказались за выход Соединенного королевства из союза. Процедура выхода из ЕС получила название Brexit. Официально он состоится уже 29 марта 2019 года.