Путин предложил брать под арест собственность юрлиц за коррупцию

Российский президент Владимир Путин предлагает арестовывать имущество юридических лиц за коррупцию. Соответствующий документ на рассмотрение парламента глава государства внес 31 марта.

Никита Готский

Госдума изучит два законопроекта, написанные Путиным. Как считает президент, арестовать следует собственность юрлица, против которого проводится дело по статье о противозаконном вознаграждении. Вопрос принятия ареста имущества рассмотрит суд при ходатайстве прокурора. Выполнение судебного вердикта об аресте осуществится в порядке, предусмотренным законом.Второй документ, написанный Путиным, направлен на улучшение контроля в области противодействия коррупции. По данным законопроекта, руководители государственных компаний должны получать право обладать справками по счетам физических лиц, а во время проверок соблюдения требований закона о борьбе с коррупцией и юрлиц. Такие документы при одобрении закона можно запросить при проверке достоверных данных о доходах, тратах и имуществе.