Путин предложил брать под арест собственность юрлиц за коррупцию

Госдума изучит два законопроекта, написанные Путиным. Как считает президент, арестовать следует собственность юрлица, против которого проводится дело по статье о противозаконном вознаграждении. Вопрос принятия ареста имущества рассмотрит суд при ходатайстве прокурора. Выполнение судебного вердикта об аресте осуществится в порядке, предусмотренным законом.
Второй документ, написанный Путиным, направлен на улучшение контроля в области противодействия коррупции. По данным законопроекта, руководители государственных компаний должны получать право обладать справками по счетам физических лиц, а во время проверок соблюдения требований закона о борьбе с коррупцией и юрлиц. Такие документы при одобрении закона можно запросить при проверке достоверных данных о доходах, тратах и имуществе.
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