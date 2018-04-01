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| | В России создадут комиссию для проверки на нравственность видеоигр

В России создадут комиссию для проверки на нравственность видеоигр

Сегодня, 22:23
Детские игрушки и видеоигры могут проверить на нравственность в России. С такой инициативой выступили в Общественной палате.

В России создадут комиссию для проверки на нравственность видеоигр

 

В РФ в будущем может появиться аналитический совет для оценки нравственности и морали игрушек для подрастающего поколения. Депутаты говорят, что важность создания такой группы появилась давно. Родители возмущаются товарами для детей на полках магазинов, к тому же их почти не контролируют. С введением нового органа продукцию станут оценивать не только с точки зрения образования и досуга, но и воспитания. Игры должны быть нравственными, а не нести пропаганду жестокости. Оценят влияние продукции деятели культуры, общественники и родители. Совет создадут на базе Минобразования, Минкульта и Минпромторга.

Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации родительских комитетов. Они призвали Госдуму создать закон, ограничивающий реализацию видеоигр с пропагандой насилия. Чиновники на просьбу людей тогда не откликнулись.
Никита Готский
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